В США стартовали испытания новейшего авианосца

2017-04-10 14:54 | www.oxu.az | 2

8 апреля 2017 года впервые вышел в море на ходовые испытания новейший американский авианосец USS Gerald R. Ford, названный в честь 38-го президента Соединенных Штатов Америки. За последние 42 года, это первый выход в море американского авианосца нового типа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBS News.

Авианосец USS Gerald R. Ford, головной корабль проекта, был спущен на воду в ноябре 2013 года. На данный момент судно практически готово, а некоторые узлы и системы будут доделаны и налажены прямо во время испытаний. Водоизмещение авианосца составит около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Предполагается, что USS Gerald R. Ford сможет развивать скорость до 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 4660 офицеров и матросов.

Строительство этого авианосца обошлось американским военным в 12,6 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых дорогих военных кораблей в мире.

Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford class) — это серия многоцелевых атомных авианосцев США, постройка которых ведётся с 2009 года. Данные корабли строятся как улучшенная версия типа «Нимиц» и при сопоставимых размерах отличаются большей экономичностью и наличием элементов малозаметности.

В июле 2016 года стало известно, что первый из авианосцев этого класса USS Gerald R. Ford провалил проверку министерства обороны на отказоустойчивость основных систем, и, по словам комиссии, до сих пор не готов к боевым действиям. Управление операционного тестирования и оценки министерства обороны США по результатам проверки заключило, что построенный за 12,9 миллиарда долларов авианосец XXI века (программа CVN-21) имеет технологические просчёты и неполадки, не позволяющие ему запускать самолёты с достаточной степенью надёжности.

Н.О.