Блок экс-президента Армении обжалует в КС результаты парламентских выборов

2017-04-10 19:52 | www.trend.az | 3

Оппозиционный блок "Конгресс-НПА" (Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении), возглавляемый первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, подаст иск в Конституционный суд (КС) с требованием аннулировать результаты парламентских выборов из-за нарушений, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции НПА Левон Зурабян, передает в понедельник РИА Новости.

Ранее блок "Конгресс-НПА" решил оспорить законность результатов парламентских выборов и уполномочил адвоката Тиграна Егоряна представить жалобу в ЦИК, а затем в Конституционный суд с требованием признать недействительными итоги голосования. ЦИК в воскресенье отклонил требование об аннулировании результатов выборов. Решение может быть оспорено на пятый день со дня опубликования соответствующего постановления ЦИК.

"Мы сосредоточимся на нашем заявлении в Конституционный суд, которое мы считаем очень важным шагом", - сказал Зурабян журналистам.

По его словам, нарушения, зафиксированные видеокамерами на 1,5 тысяче избирательных участков, будут обоснованно представлены в КС. "Хотя особых иллюзий в отношении марионеточных ЦИК и КС мы не питаем, но мы хотя бы представим наши аргументы, доказательства, все это будет зафиксировано, и они вынуждены будут дать ответ", – приводит слова Зурабяна интернет-портал Panorama.am.

Он также назвал причины отказа политсилы от участия в предстоящих в мае выборах в Совет старейшин Еревана. "В сложившейся на сегодня в Армении ситуации политические выборы невозможны, а при таком раскладе сил мы считаем бессмысленным участие в выборах в Совет старейшин. Опыт показал, что в случае участия мы просто легитимируем избирательные взятки, давление, использование административных рычагов", - заявил Зурабян.

Парламентские выборы прошли в Армении второго апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала около 49 процентов голосов. Блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27 процентов. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") - примерно 7,8 процента, партия "Дашнакцутюн" - почти 6,6 процента. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54 процента мест в парламенте.