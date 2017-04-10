В Баку с успехом прошли гастроли российского театра (ФОТО)

2017-04-10 19:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя с успехом прошли гастроли Владикавказского театра юного зрителя "САБИ" (Республика Северная Осетия-Алания, Российская Федерация), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вниманию бакинских зрителей в течение трех гастрольных дней был представлен спектакль "Жили-были", поставленный по мотивам сказки Оксаны Розум "Потеха для смеха".

Режиссер-постановщик спектакля – Амзор Бараков, художник-постановщик – Светлана Ситохова, хореограф – Валерий Суанов, музыкальное оформление – Габрэил Габараев, Диана Царукаева. В постановке заняты Марат Дзгоев, Ирина Бесолова, Залина Джигкаева, Ацамаз Васильев.

Директор Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист, президент Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Международная ассоциация театров для детей и молодежи) Мубариз Гамидов за успешное проведение гастролей вручил коллективу Владикавказского театра юного зрителя диплом Национального центра ASSİTEJ.

В свою очередь, режиссер-постановщик Владикавказского театра юного зрителя Амзор Бараков выразил признательность руководству азербайджанского театра и всем зрителям за теплый прием.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)