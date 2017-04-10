Президент: Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией

2017-04-10 15:00 | www.oxu.az | 2

Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства заявил, что восстановление села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района является историческим событием:

«На сегодняшний день там строятся новые поселки и на первоначальном этапе построено 50 домов, заложены новые дороги, строится мечеть. На последующем этапе планируется строительство еще 150 домов».

По словам Ильхама Алиева, это еще раз демонстрирует, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией, а после возвращения своих земель вновь отстроит города и села.

Н.О.

