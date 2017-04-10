Культурная программа Бакинского шопинг-фестиваля будет очень разнообразной - министр

2017-04-10 20:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках церемонии открытия проводимого впервые Бакинского шопинг-фестиваля Государственный ансамбль танца Азербайджана выступит с новым проектом.

Об этом в понедельник сказал журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, в рамках фестиваля будет представлена новая программа ансамбля.

"Новый коллектив уже долгое время работает над этой программой. Восстановлены некоторые танцы из сокровищницы танцев Азербайджана. Этот вечер особенно примечателен тем, что выступление ансамбля танца Азербайджана будет сопровождать живой оркестр. Тем самым мы открываем культурную программу шопинг-фестиваля. Культурная программа будет очень разнообразной, будут гости из-за рубежа. Во всех торговых центрах будет организована специальная развлекательная программа", - сказал министр.

Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль пройдет в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма Азербайджана.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)