Президент России наградил архиепископа Бакинского орденом Дружбы

2017-04-10 20:42 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин наградил архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеина Александра Геннадьевича) орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Ищеин удостоен награды за большой вклад в поддержку русской диаспоры в Азербайджане, плодотворную деятельность по укреплению межконфессионального взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.