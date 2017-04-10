Президент России наградил архиепископа Бакинского

2017-04-10 21:55 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы архиепископа Бакинского и Азербайджанского отца Александра (Ищеин Александр Геннадьевич).

Как передает АПА, соответствующий указ опубликован на российском официальном сайте правовой информации.

Отец Александр удостоен награды за поддержку русской диаспоры в Азербайджане, плодотворную деятельность по укреплению межконфессионального взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.