Фильм «Не та, так эта» продемонстрирован в Лос-Анджелесе – ФОТО

2017-04-10 15:15 | www.oxu.az | 2

Азербайджанская музыкальная комедия «Не та, так эта» продемонстрирована в американском городе Лос-Анджелесе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, выступивший перед показом генконсул Насими Агаев рассказал, что снятую по одноименной оперетте Узеира Гаджибекова музыкальную комедию уже долгие годы с любовью смотрят не только азербайджанцы, но и кинолюбители во всем мире.

Генконсул отметил, что хотя в данном произведении события того периода истории показаны в комедийной форме, она затрагивает серьезные социально-культурные вопросы того времени, особенно с большим мастерство показаны вопросы прав женщин.

A.C.

