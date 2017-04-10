В России могут разрешить выращивание наркосодержащих растений

2017-04-10 15:24 | www.oxu.az | 2

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) внесло в правительство законопроект, разрешающий культивирование опиатов для производства медицинских препаратов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«Минпромторг России подготовил законопроект, которым предлагается разрешить культивирование опийных субстанций для промышленного использования в производстве 13 лекарственных препаратов, 10 из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом предполагается, что культивирование мака и производство наркотических лекарственных средств останется монополией государства», - сказали в министерстве.

В настоящее время в России аналогичным образом разрешено культивирование наркосодержащих препаратов в научных целях, отметили в Минпромторге.

Н.О.