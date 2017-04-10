Американские военные усилили защиту войск после атаки аэродрома в Сирии

2017-04-10 20:47 | www.trend.az | 3

Американские военные произвели небольшую корректировку своих действий в Сирии, чтобы усилить защиту войск США после нанесения ударов по сирийскому аэродрому, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Источники агентства, пожелавшие остаться неизвестными, отказались предоставить более подробную информацию. Один из чиновников отметил, что нанесенные США удары по сирийской базе не замедлили проводимую кампанию по борьбе с боевиками ИГ.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.