Предприниматель обвиняет «Azеrsun» во лжи – ФОТО

2017-04-10 15:30 | www.oxu.az | 2

Один из крупнейших производителей пищевой продукции в Азербайджане компания «Azеrsun Holdinq» распространила информацию о снижении цен на ряд основных продуктов питания.

По словам представителя компании, цены на некоторые продукты питания снизились на 6, 15 и 25 гяпик.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, вместе с тем небольшое исследование выявило интересные результаты.

Если раньше банка томатной пасты стоила 720 мл, то потом вес был снижен до 680 мл, а затем до 620 мл. То есть наряду с ценой снизился и вес продаваемой продукции.

Предприниматель, владеющий магазином в Шамкире, и вовсе утверждает, что «Azеrsun» не снизил цены ни на один свой продукт. Он прокомментировал информацию о снижении цен, которую на своей странице в социальных сетях распространил представитель «Azеrsun»:

«У меня магазин в Шамкире. Сегодня я заказал товар в «Azеrsun» и осведомился о снижении цен. Цены не снижались!».

Сайт пишет, что пресс-секретарь «Azеrsun» Афиг Сафаров не соблюдал правила этики во время разговора, поэтому узнать официальную позицию холдинга по поводу вопроса не удалось.

У.А.