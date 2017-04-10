Глава государства: Необходимо прекратить искусственный рост цен

2017-04-10 15:37 | www.oxu.az | 3

Первые три месяца этого года завершились с хорошими результатами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства заявил, что укрепление макроэкономической стабильности является одним из самых важных вопросов:

«Нельзя допускать искусственного роста цен».

Президент Ильхам Алиев заявил, что исполнение государственного бюджета идет успешно:

«В этом году важна полная реализация инвестиционных программ. Выделены средства на реализацию самых необходимых проектов в стране. Финансовая ситуация хорошая. Валютные резервы превышают внешний долг в пять раз».

У.А.

