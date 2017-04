"Golden Byte 2017"-nin ölkə qalibləri müəyyən olunub (FOTO)

Bakı. Trend:

"STEP IT Academy Azerbaijan"da, Azərbaycanın ilk dəfə iştirak etdiyi "Golden Byte 2017" beynəlxalq IT yarışmasının ölkə finalı keçirilib.

Yalnız Azərbaycanda 780 iştirakçı qeydiyyatdan keçmişdi, seçim turlarına 450 iştirakçı, final mərhələsinə isə 100 nəfər yüksəlib.

Layihələr 8 fərqli nominasiyada təqdim olunmuşdu - Start Up Сhallenge, Web Project, Game Design, Character Design, Mobile Development, Internet of things və 10-17 yaş arası iştirakçılar üçün Junior Competition. Təqdim olunmuş layihələrin əsas mövzusu isə «Invent. Create. Change» (“İcad et. Yarat. Dəyiş”) idi.

İkinci və üçüncü yerlərin qalibləri müsabiqənin partnyorları olan Lenovo, Huawei, Maxi.az və Ultra şirkətlərindən dəyərli hədiyyələr qazanmışdır. İştirak etdiyi nominasiyalar üzrə birinci yerlərin sahibləri isə ölkəmizi Aprel ayının 22-si və 23-ü Kiyev şəhərində keçiriləcək beynəlxalq finalda təmsil etmək şansını qazanmış olurlar.

Golden Byte 2017 Azərbacan finalının qaliblərini sizə təqdim edirik:

1 yer — Web Project — Orxan Qədirov, Elvin Cuvarov, (E-Tap)

2 yer — Web Project — Fəqan Çələbizadə, Emil Hacıyev, Vüqar Ağayev (Tag-Wishes)

3 yer — Web Project — Cəfərov Ceyhun (Buy-Banner)

1 yer — Character Design — Vaqif Rüstəmov (*Arı* Personaj konsepti)

2 yer — Character Design — Мурад Рамазанлы (*Swift* Personaj konsepti)

3 yer — Character Design — Парвиз Махмудов (*Strekenbedillo* Personaj konsepti)

1 yer — Mobile Development — Murad Ramazanlı, Namet Məmmədzade, Nizami Həmidli (Expander)

2 yer — Mobile Development — Leyli Abbasova, Rəhim Rəhimli (Alphajin)

1 yer — Game Design — Ağababa Bağırov (The Little Hero)

2 yer — Game Design — Murad Ramazanlı, Namet Məmmədzade, Nizami Həmidli (Vr Room)

1 yer — Internet Of Things — Tural Səlimli, Məmməd Kərimli, Təhmin Zakirli (Safety)

2 yer — Internet Of Things — Arif Mövsunzadə, Fidan Rüstəmova, Cəfərov Aleksey (Spinal-Lia)

3 yer — Internet Of Things — Elçin Ağazadə, Xəyal Yediyarov, Fərid Adaşov (Zoom-X)

1 yer — Start-Up — Nicat Cavadov, Jusupov Eset (Learny)

2 yer — Start-Up — Lubov Seytlina, Maksim Vasilyev, Emin Yahyayev (Artefakt)

3 yer — Start-Up — Sayad İbrahimov, Leyla Quluzadə, Tural Həmidov (Braille Watch)

1 yer — Junior Competition - Cahid Əhmədli, Çingiz Rəcəbli (Smart Seat Belt)

2 yer — Junior Competition - Kamran Qasımov (Deirvlon)

3 yer — Junior Competition - Aqil Əliyev, Malik Haqverdiyev, Həsən Əli (Qafqaz Qartalları).

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az