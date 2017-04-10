Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Сирии

2017-04-10 21:00 | www.trend.az | 3

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым согласился с необходимостью провести расследование инцидента с химоружием в сирийском Хан Шейхуне четвертого апреля, сообщает в понедельник МИД РФ.

Отмечается, что в ходе разговора было "продолжено предметное обсуждение ситуации в Сирии в развитие предыдущего телефонного разговора седьмогоапреля".

"Лавров подтвердил неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии против САР под надуманным предлогом и подчеркнул твердое намерение Москвы добиваться беспристрастного международного расследования инцидента в Хан Шейхуне четвертого апреля с целью установления фактов. Чавушоглу согласился с необходимостью провести такое расследование", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.