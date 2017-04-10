В Южном Судане в столкновении армии и повстанцев погибли 15 человек

2017-04-10 21:08 | www.trend.az | 3

Столкновения правительственных войск и повстанцев произошли в понедельник во втором самом крупном южносуданском городе Вау, 16 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Миссия направила в Вау два патруля и заявила, что они видели тела 16 мирных граждан в больнице. Там также были десять раненых человек", - цитирует агентство заявление миссии ООН в Южном Судане.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что центры гуманитарной поддержки местному населению подвергаются регулярным грабежам, а правительство страны препятствует доставке гуманитарной помощи в пострадавшие районы.