Один из залов Казанского вокзала Москвы эвакуировали из-за бесхозной сумки

2017-04-10 21:17 | www.trend.az | 2

Из-за обнаружения бесхозной сумки в одном из залов Казанского вокзала в Москве была проведена частичная эвакуация, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"В здании Казанского вокзала в справочном зале была обнаружена бесхозная сумка, в настоящий момент место оцеплено. Из зала эвакуированы люди", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ожидается прибытие кинологов.