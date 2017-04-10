В Белом доме заявили о возможности новых ударов по Сирии

2017-04-10 22:29 | www.apa.az | 2

США не исключают вероятность нанесения новых ударов по Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий", — ответил Спайсер на вопрос о возможности новых ударов.

При этом, заверил Спайсер, Соединенные Штаты стремятся к сирийскому урегулированию через сотрудничество с другими странами, в том числе и с Россией.