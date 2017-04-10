Служебная собака Симба обнаружила наркотики на таможне – ФОТО

2017-04-10 16:16 | www.oxu.az | 2

На таможенном посту «Самур» Хачмазского таможенного управления с помощью собаки по кличке Симба кинологической службы был проведен таможенный досмотр автобуса «Mersedes Benz 0303», управляемого гражданином Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном таможенном комитете, в ходе проверки собака отреагировала на одну из коробок с грузом. Коробка была вскрыта для осмотра содержимого. В коробке обнаружили 10,575 грамм опиума.

По факту ведется расследование.

Э.А.

