Пожар в центре Баку потушен – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО
2017-04-10 16:22 | www.oxu.az | 3
Пожар в жилом здании в Баку потушен.
Как передает Oxu.Az, в результате пожара в двухэтажном жилом здании на улице Сулеймана Тагизаде в Ясамальском районе никто не пострадал.
Расследуются причины произошедшего.
16:05
В жилом здании в центре Баку произошел пожар.
Как передает Oxu.Az, пожар произошел на улице Тебриза Халилбейли в Ясамальском районе столицы, недалеко от Центрального универмага (ЦУМ).
На место происшествия привлечены пожарные бригады.
15:50
В Баку в жилом здании произошел пожар.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в двухэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку произошел пожар.
На место происшествия сразу же были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны министерства.
Продолжаются работы по тушению пожара.