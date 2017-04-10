Пожар в центре Баку потушен – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-10 16:22 | www.oxu.az | 3

Пожар в жилом здании в Баку потушен.

Как передает Oxu.Az, в результате пожара в двухэтажном жилом здании на улице Сулеймана Тагизаде в Ясамальском районе никто не пострадал.

Расследуются причины произошедшего.

16:05

В жилом здании в центре Баку произошел пожар.

Как передает Oxu.Az, пожар произошел на улице Тебриза Халилбейли в Ясамальском районе столицы, недалеко от Центрального универмага (ЦУМ).

На место происшествия привлечены пожарные бригады.

15:50

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, в двухэтажном жилом здании в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

На место происшествия сразу же были привлечены живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны министерства.

Продолжаются работы по тушению пожара.

A.M.

