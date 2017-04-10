Власти США заявили о желании сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

2017-04-10 22:35 | www.trend.az | 4

У США и России есть общие интересы в борьбе с "Исламским государством" (ИГ), Вашингтон хочет работать в этом направлении с Москвой, сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"У нас есть общие интересы, в частности, по борьбе с ИГ. И если мы можем работать с ними (с РФ — ред.) над планом, как побороть их (террористов — ред.), то мы это сделаем", — сказал представитель Белого дома.

По словам Спайсера, президент США Дональд Трамп "пришел к власти с двумя главными приоритетами — сохранять нашу страну в безопасности и ускорить экономический рост".

"И я думаю, что если Россия, или любая другая страна, поможет нам достичь этих двух целей… и самое главное, поможет обеспечить безопасность страны с помощью совместных действий по борьбе с такими группировками, как ИГ, особенно в Сирии, то мы хотим с ними работать", — отметил он.