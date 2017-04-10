Дождь затопил центральные улицы Кюрдамира – ФОТО

2017-04-10 16:36 | www.oxu.az | 3

Дождь в Кюрдамирском районе привел к серьезным последствиям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, дожди и селевые воды затопили улицы и дворы домов.

Улицы в районном центре стали непроходимыми. Глубина воды во дворах составляет 15 см.

Представители комиссии по чрезвычайным ситуациям Кюрдамирского района осмотрели затопленные улицы и дворы.

По словам председателя районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Таджеддина Новрузова, для откачки воды привлечены насосы и техника.

Движение на данных дорогах будет полностью восстановлено до конца дня.

А.М.

