Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Esed yönetimi altında güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz

2017-04-10 22:46 | www.trend.az | 1

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Spicer, ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı önceliği DEAŞ olduğunu belirterek, "Ancak Beşşar Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz."

Kaynak: AA