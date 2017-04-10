Парламент Армении не хочет работать

2017-04-10 16:45 | www.oxu.az | 2

Заседание парламента Армении не состоялось из-за отсутствия кворума.

10 апреля стартовали четырехдневные заседания одиннадцатой сессии Национального Собрания Армении пятого созыва: однако сегодняшнее заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на www.panorama.am, зарегистрировались всего 16 депутатов, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 66 парламентариев.

Как заявила вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян, в соответствии со ст. 44 Закона РА «Регламент Национального Собрания», регистрация депутатов продолжается до обеспечения кворума, но не более 3 часов. Если кворум не обеспечивается, то заседания в этот день считаются не состоявшимися.

То есть если сегодня до 15:00 число зарегистрированных депутатов не составит 66, заседание не состоится.

Напомним, четырехдневные заседания НС Армении 20-23 марта также не состоялись из-за отсутствия кворума.

Отметим, ранее Грайр Товмасян заявил, что первое заседание нового парламента Армении состоится 27 апреля.

A.M.