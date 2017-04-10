Нефть усилила рост после остановки добычи на крупнейшем месторождении Ливии

2017-04-10 16:55 | www.oxu.az | 2

Ливия остановила добычу на крупнейшем месторождении страны аш-Шарара спустя лишь неделю после возобновления производства на нем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на İnterfax, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, трубопровод, соединяющий месторождение с экспортным терминалом в порту Аз-Завия, прекратил работу в воскресенье. Причины остановки добычи и поставок нефти с аш-Шарара неизвестны.

В начале апреля ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила о сокращении добычи нефти на месторождении аш-Шарара до 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за форс-мажорных обстоятельств. Новые перебои в работе трубопровода могут подорвать добычу нефти в стране, лишь недавно вернувшейся на нормальный уровень - порядка 700 тыс. б/с, отмечают эксперты.

Добычу нефти на месторождении аш-Шарара, помимо NOC, ведут Repsol SA, Total SA, OMV AG и Statoil ASA. Производительность месторождения составляет 330 тыс. б/с. Цены на нефть ускорили рост на торгах в понедельник после появления информации о приостановке добычи на аш-Шарара.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:15 МСК в понедельник поднялась на 0,36 доллларов (0,65%) - до 55,6 долларов за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,3 доллара (0,57%) - до 52,54 долларов за баррель.

Н.О.