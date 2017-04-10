Президент Ильхам Алиев: Некоторые посторонние силы под предлогом экологии пытаются затянуть работы по "Южному газовому коридору"

2017-04-10 22:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня некоторые круги, некоторые посторонние силы снова под предлогом экологии пытаются затянуть работы по "Южному газовому коридору", сказал в частности Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

"В этом году в связи с исполнением "Южного Газового Коридора" произошло важное событие. Консультативный Совет "Южного газового коридора" в третий раз провел встречу в Баку. Высокопоставленные представители всех участвующих стран, Европейской комиссии, Америки, Великобритании в этом проекте еще раз своим участием показали свою поддержку этому проекту. По итогам Консультативного совета была принята резолюция. В этой резолюции снова отмечается роль нашей страны в качестве лидера. Реализация "Южного газового коридора" уже реальность. Правда, есть и те, кто хочет помешать нам. И это естественно. Мы это видели еще 10 лет назад. Помню, в то время при строительстве нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан силы, желающие нанести ущерб нашей политике, а также армянское лобби и некоторые круги не относящиеся положительно к этому проекту различными путями, а еще больше под предлогом экологии пытались нанести ущерб нашей работе. В определенной степени добились этого. Помню, в то время даже некоторые международные финансовые структуры задержали кредитование. Но, несмотря на это, Баку-Тбилиси-Джейхан был открыт в 2006 году. Сегодня некоторые круги, посторонние силы пытаются снова приводя экологические доводы замедлить работы в некоторых сегментах "Южного газового коридора". Но этому нет никаких оснований. Это всего лишь предлог. Все экологические нормы соблюдаются, все вопросы согласованы. Сдача в эксплуатацию "Южного газового коридора" в скором времени важна и для нас, и для участвующих в этом проекте, и для всех сторон, которые будут получать выгоду от этого проекта в будущем. Я уверен, что с этой точки зрения 2017 год будет решающим и в следующем году мы должны отметить открытие проекта TANAP", - сказал Президент Ильхам Алиев.