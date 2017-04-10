Президент Ильхам Алиев: В первом квартале приток туристов в Азербайджан вырос на 25%

2017-04-10 22:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2017 года приток туристов в Азербайджан вырос на 25 процентов. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

"В прошлом году поток туристов, иностранных граждан в нашу страну вырос на 11 процентов. В первом квартале этого года уже есть 25-процентный рост. И это очень хороший показатель. Естественно, этому есть ряд причин. Во-первых, существующая и созданная в Азербайджане в последние годы современная инфраструктура. У нас есть шесть международных аэропорта. У нас есть оснащенный самыми современными моделями воздушный транспорт. Во все регионы проложены прекрасные дороги. В Баку и регионах построены прекрасные отели. Можно сказать, что все ведущие сети отелей мира управляют своими отелями в Баку. Во всех отелях развивается современная отельная инфраструктура, лечебный туризм. Мы восстановили традиционные туристические регионы. В свое время - в советском периоде - в Нафталан приезжали 70 тысяч туристов. По последним данным, ежегодно около 30-35 тысяч человек приезжают сюда на лечение. Мы восстановили курорт "Галаалты", причем на высоком уровне. Граждане, которые были там в советские годы, сейчас видят разницу, как между небом и землей. Мы создали другие лечебные туристические зоны, сданы в эксплуатацию новые туристические объекты. В Гусарах - горнолыжный комплекс Шахдаг, а в Габале - горнолыжный комплекс Туфандаг, являются самой современной инфраструктурой. Если бы их не было, кто бы посетил нашу страну? Во-вторых, существующая в нашей стране стабильность. Сейчас туристы смотрят, куда поехать, они не хотят посещать рискованные места. Знают, что в Азербайджане их безопасность будет защищена. Знают, что Азербайджан - стабильная страна и это важный фактор", - сказал глава государства.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, следующим фактором является создание по моему поручению системы ASAN Visa.

"Недавно мне доложили, что в течение трех месяцев по линии ASAN Visa выдано 40 тысяч виз. Эта система распространяется на тех, кто посещает Азербайджан с визой. Граждане более восьмидесяти стран получают электронные визы. Если бы этого не было, разве мог развиваться туризм? Конечно, наша история, исторические памятники, прекрасный климат, гостеприимство нашего народа, богатая культура играют свою роль в этом деле. Но все это уже было, почему же туризм не развивался? Почему мы не видели развития в этой сфере? Поворотный момент появился только после того, как я взял этот вопрос под свой личный контроль. Я помню, множество раз я давал поручения различным государственным структурам, чтобы они решили визовый вопрос. Потому что нарушения, связанные с визой, наносили ущерб нашему имиджу. Чтобы получить в посольстве визу иностранный гражданин должен был преодолеть тысячу трудностей, его отваживали, выдвигали незаконные требования. Этот вопрос навсегда решен. Если бы сейчас этого не было, кто бы приехал в Азербайджан? В ходе встреч в зарубежных странах мне говорили, что хотят посетить Азербайджан, наши граждане хотят посетить Азербайджан, но это очень сложно. Необходимо планировать в течение недели, двух недель, неизвестно при этом получишь визу или нет, необходимо ехать в другие города, где есть наш консул. Иностранный гражданин проходил через тысячу трудностей, чтобы посетить Азербайджан. Я взял этот вопрос под свое полное внимание и сразу же появился революционный поворот. Поэтому основной причиной туристического потока является наша политика, данные мной указания, их реализация, визовые вопросы, вопросы безопасности, современная инфраструктура, отели, зоны отдыха и конечно же, красота Баку", - подчеркнул глава государства.