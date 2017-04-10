Вахид Ахмедов: В Азербайджане цены очень сильно завышают

2017-04-10 17:04 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане искусственный рост цен больше всего наблюдается на рынке лекарств.

Как передает Oxu.Az, об этом AzNews.az заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

«В Азербайджане цены действительно сильно завышают. Одно дело объективная, а другое – субъективная цена. С ростом курса доллара растет и стоимость продукции. При субъективном повышении цены на продукцию растут в 2-3 раза. Такое происходит в Азербайджане», - сказал В.Ахмедов.

Депутат отметил, что искусственное повышение цен доставляет людям большие трудности:

«Чтобы это предотвратить, необходимо всегда держать этот вопрос на повестке дня».

У.А.

