В Калифорнии при стрельбе в школе погибли два человека

2017-04-10 23:02 | www.trend.az | 4

Два человека погибли в результате стрельбы в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния, стрелявший покончил с собой, передает РИА Новости со ссылкой на главу местной полиции.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Управление пожарной охраны округа Сан-Бернардино в Twitter сообщило о "множестве раненых в школе North Park".

"Мы считаем, что это было убийство и самоубийство", — сообщил в Twitter глава местной полиции Джарред Бергуан. По его информации, стрельба произошла в классе. В результате два взрослых человека погибли. Двое учащихся были госпитализированы, их состояние неизвестно.

"Дальнейшей угрозы нет", — написал глава полиции, отметив при этом, что полиция продолжает работать на месте происшествия, ученики школы эвакуированы в здание средней школы неподалеку.

Вскоре после сообщений о стрельбе стало известно, что стрелявший "нейтрализован".

Начальную школу в США посещают дети с 5 по 12 лет, с подготовительного по пятый класс включительно.