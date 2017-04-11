В Нигере уничтожено 57 боевиков "Боко харам"

2017-04-11 00:06 | www.apa.az | 5

Силы безопасности Нигера ликвидировали 57 боевиков исламистской группировки "Боко харам".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, операция по уничтожению членов группировки началась после того, как накануне вечером они напали на деревню неподалеку от города Диффа на юго-востоке страны. В результате атаки боевиков пострадали 15 солдат и два мирных жителя.

С 2009 года боевиками "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убиты по меньшей мере 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами.