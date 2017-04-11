Президент Азербайджана: “Некоторые круги под предлогом экологии пытаются затянуть работы по "Южному газовому коридору”

2017-04-11 00:38 | www.apa.az | 3

“Реализация Южного газового коридора – уже реальность. Правда, есть и желающие помешать нам. Это естественно. Мы сталкивались с этим еще 10 лет назад”.

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

«Помню, в то время, когда строился нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, силы, стремившиеся нанести удар по нашей политике, а также армянское лобби и некоторые круги, негативно относившиеся к данному проекту, приводя различными путями большей частью экологические предлоги, пытались помешать нашему делу. В определенной степени они добились этого. Помню, в то время даже некоторые международные финансовые структуры несколько задержали кредитование. Но, несмотря на это, в 2006 году Баку-Тбилиси-Джейхан был открыт. И сегодня некоторые круги, сторонние силы вновь пытаются под предлогом экологии задержать работы в некоторых сегментах Южного газового коридора. Но это лишено всяких оснований. Это просто предлог. Все экологические нормы соблюдаются, все вопросы согласованы. Скорейшая сдача в эксплуатацию Южного газового коридора важна как для нас, так и всех сторон, которые участвуют в данном проекте и в будущем будут получать от него выгоду. Уверен, что 2017 год станет решающим в этом отношении, и в следующем году мы должны отметить открытие проекта TANAP».