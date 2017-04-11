Президент Ильхам Алиев: Чем раньше Армения вернется за стол переговоров, тем лучше для них

2017-04-11 00:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Чем раньше Армения вернется за стол переговоров, тем лучше для них. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

"Разумеется, как всегда, в центре внимания находилось урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на то, что Армения всеми силами пытается заблокировать переговорный процесс, бойкотировать его, она не может и не сможет добиться этого. Страны-сопредседатели Минской группы уже неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. По существу ,это означает конец оккупации. Считаю, что Минская группа должна усилить давление на Армению, ее оккупационную политику, чтобы они соблюдали международные нормы и положили конец оккупации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что никаких изменений в позиции Азербайджана в переговорном процессе нет и не может быть.

"Принцип территориальной целостности не является темой переговоров, Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность. В ходе всех международных контактов я отмечаю, что в данном вопросе ни одна страна или организация не должна проявлять двойные стандарты. Потому что в некоторых случаях мы сталкиваемся с двойными стандартами. Порой к другим конфликтам на постсоветском пространстве уделяется больше внимания или же в связи с урегулированием данных конфликтов используются более точные выражения", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"В отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве Совет Безопасности ООН принял в связи с данным конфликтом четыре резолюции. Эти резолюции известны, весь мир это знает, армянские оккупационные силы должны быть немедленно и безоговорочно выведены с захваченных земель. Вот основной принцип, за рамками которого не может обсуждаться ни один другой вопрос", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства также отметил, что несмотря на все попытки Армении, ее неконструктивная и неискренняя политика уже стала объектом порицания.

"Чем раньше они вернутся за стол переговоров, тем лучше для них, так как Азербайджан с каждым днем становится сильнее, укрепляется, растет наш политический, военный, экономический потенциал, и рано или поздно мы добьемся справедливого решения данного вопроса так, как мы того хотим", - сказал Президент Ильхам Алиев.

"Хочу отметить несколько событий в первом квартале, связанных с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Во-первых, должен сказать о надуманном «референдуме», проведенном в Нагорном Карабахе. Проведя данный «референдум», Армения еще раз опозорила и разоблачила себя. Я уже говорил, еще раз хочу сказать: чем больше незаконных «референдумов» они там будут проводить, тем больше это работает нам на пользу. Потому что все соседние страны, государства- сопредседатели Минской группы, Европейский Союз и многие другие страны сразу же осудили данный «референдум». Они заявили, что не признают этот «референдум», что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что проведя этот «референдум», они, на самом деле, побудили все страны еще раз повторить эту истину.

"Конечно, не приняв этот «референдум», все международное сообщество продемонстрировало поддержку нашей территориальной целостности и урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе именно данного принципа", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что знаменательно еще одно событие.

"Впервые человек, неоднократно грубо нарушавший наши законы, совершивший незаконные поездки в Нагорный Карабах, оскорбивший Азербайджанское государство и народ, был задержан, на глазах всего мира передан Азербайджану и доставлен в нашу страну. Такое событие происходит впервые. Это – восстановление справедливости. Это – верховенство международного права. Все вопросы, связанные с экстрадицией, были решены на основе международных законов и конвенций. Уверен, что это стало и станет уроком как человеку, грубо нарушившему наши законы и кичившемуся этим, так и ему подобным", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что произошло еще одно важное событие.

"Мы приступили к восстановлению села Джоджуг Мерджанлы. Считаю, что это тоже историческое событие. Сейчас там возводится новый поселок. В первую очередь строятся 50 домов, школа, детский сад, мечеть, прокладывается новая дорога. В дальнейшем будут построены еще 150 домов и медицинский пункт. Должен также отметить, что эта мечеть повторяет архитектуру Шушинской мечети. Это было мое указание. Настанет время, когда будут восстановлены все наши памятники, мечети, разрушенные армянскими вандалами. Восстановление Джоджуг Мерджанлы является историческим событием, свидетельствующим о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. В то же время это показывает, что после возвращения своих территорий Азербайджан заново отстроит все села, все города. Это еще раз демонстрирует, что жители Джоджуг Мерджанлы, более 20 лет расселенные в других местах, живут мечтой о скорейшем возвращении в родное село. Несмотря на то, что все дома там разрушены, а село находится недалеко от линии соприкосновения. Вот любовь к родной земле, Родине. Поэтому и государство, и наша политика, и народ едины в этом вопросе. Это единство еще более воодушевляет нас и показывает, что мы находимся на верном пути, что мы восстановим нашу территориальную целостность", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что в этом году для переселенцев строятся новые здания, возводятся поселки в других местах.

"Один из них – большой поселок, строящийся в Тертерском районе, в ближайшие месяцы он будет передан в пользование. В то же время, уверен, что в ближайшее время будут решены проблемы переселенцев, проживающих в аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте. В первую очередь, в новые дома будут переселены четыре тысячи семей переселенцев, живущих в наиболее тяжелых условиях. Этот процесс будет осуществляться поэтапно, строятся новые здания, в то же время в построенных в свое время зданиях будут приобретаться квартиры, в которых будут размещены вынужденные переселенцы. Считаю, что в ближайшие несколько месяцев в новые дома будет переселена первая группа переселенцев", - сказал Президент Азербайджана.