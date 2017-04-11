Джавид Гурбанов: Будут проложены железные дороги в Бакинский аэропорт, Шахдаг и Габалу

2017-04-11 00:52 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведут проектирование железнодорожных линий до Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев, а также до туристических центров Шахдаг и Габала, сказал председатель ЗАО Джавид Гурбанов на заседании кабинета министров Азербайджана, посвященном социально-экономическому развитию развитию в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, нынешнее состояние железных дорог Азербайджана, и реформы, реализуемые по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева, дают основания с надеждой смотреть в будущее.

"Вместе с тем, для достижения уровня развитых стран необходимо провести еще больше работы с точки зрения модернизации. Согласно Вашему поручению, была подготовлена программа развития железных дорог. Так, согласно инвестиционному портфелю на ближайшие три года предусматривается капремонт железной дороги Ялама-Астара, ввод в эксплуатацию скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку, строительство второго железнодорожного моста через Куру в Евлахе", - сказал Гурбанов.

Он отметил, что в перспективном плане на более поздние годы планируется проведение железнодорожных линий до Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев и до туристических центров Шахдаг и Габала.

"В настоящее время идут работы по проектированию этих линий", - добавил Гурбанов.

(Автор: Максим Цурков)