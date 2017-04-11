В Загатале повесился 60-летний мужчина
2017-04-11 01:19 | www.apa.az | 3
В Загатале произошло самоубийство.
Как сообщает АПА, житель села Мазых Мазахир Аллахвердиев (1957 г.р.) был обнаружен в подвешенном состоянии во вспомогательной постройке во дворе своего дома.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что мужчина совершил самоубийство.
Причина суицида пока неизвестна.
По факту в прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.