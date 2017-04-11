В Загатале повесился 60-летний мужчина

2017-04-11 01:19 | www.apa.az | 3

В Загатале произошло самоубийство.

Как сообщает АПА, житель села Мазых Мазахир Аллахвердиев (1957 г.р.) был обнаружен в подвешенном состоянии во вспомогательной постройке во дворе своего дома.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что мужчина совершил самоубийство.

Причина суицида пока неизвестна.

По факту в прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование.