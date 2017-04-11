Президент Ильхам Алиев: Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 10%, а импорт сократился на 17%

2017-04-11 01:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 10 процентов, а импорт сократился на 17 процентов. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

"Итоги первого квартала 2017 года свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана развивается очень динамично. Хочу довести до внимания общественности некоторые цифры. Они лучше всего отражают наше экономическое положение. Основным показателем нашей экономики является развитие ненефтяного сектора, ненефтяной промышленности и сельского хозяйства. По всем этим направлениям достигнуты хорошие результаты. Ненефтяной сектор экономики увеличился на 2,4 процента. Рост в ненефтяной промышленности был на уровне 2 процентов, сельское хозяйство увеличилось на 3,5 процента. В частности, хочу отметить, что в растениеводстве рост составил более 20 процентов. Это говорит о том, что проделанная нами работа, серьезные реформы, инвестиции уже дают результаты", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в первом квартале валютные резервы Азербайджана увеличились на уровне 1 миллиарда долларов.

"Сегодня наши валютные резервы составляют 38,5 миллиарда долларов. Это – большая цифра. В минувшем году нам удалось сохранить валютные резервы. Несмотря на то, что цены на нефть резко упали, в этом году нам удалось не только сохранить их, но и заработать в первые три месяца дополнительно 1 миллиард долларов. Уверен, что в течение года мы увеличим наши валютные резервы. Это очень важный вопрос, так как всем ясно, что 2015-2016 годы – были годами кризиса. Падение цен на нефть в 3-4 раза, переживаемый в минувшем году застой в строительном секторе волей-неволей, естественно, могли негативно сказаться на нашем экономическом развитии. Возможно, какое-либо другое правительство могло увидеть путь выхода лишь в использовании валютных резервов. Это был самый легкий путь. Но ответственный подход и наши планы долгосрочного развития, конечно, диктуют нам иной выбор. Это был ответственный выбор, для которого интересы народа превыше всего. Мы в скором времени оценили серьезные реформы, приняли очень оперативные меры. Были предприняты серьезные шаги по реструктуризации экономики, приняты соответствующие постановления и законы, направленные на стимулирование бизнеса, инвестиций, экспорта. Таким образом, нам удалось сохранить экономическую устойчивость и увеличить валютные резервы. Можно сказать, большинство богатых нефтью стран в прошлом и в этом году теряли и теряют свои валютные резервы. А мы их увеличиваем", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что за три месяца этого года товарооборот вырос на 15 процентов.

"Это тоже очень хороший показатель. Экспорт увеличился примерно на 50 процентов. Отрадно, что наш ненефтяной экспорт вырос почти на 10 процентов, а импорт сократился на 17 процентов. Это – проявление нашей политики. Потому что для сокращения зависимости от импорта мы стимулировали местное производство, создали прекрасные условия для бизнес-структур, в частности, были вложены государственные инвестиции в приобретение техники для сельскохозяйственного сектора, и другие меры. Мы много говорили об этом, не хочу повторять. Сокращение импорта и резкое повышение экспорта обеспечивают нашу экономическую стабильность. Только в первом квартале положительное сальдо нашего товарооборота находится на уровне 1 миллиарда долларов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что эти показатели реально отражают экономическое положение Азербайджана.

"Если добавить к этому то, что в нынешнем году Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан 37-го места по конкурентоспособности экономик, то картина становится полной. В кризисные годы нам удалось повысить свой рейтинг на три ступени. А по рейтингу среди развивающихся стран Азербайджан делит первое-второе места. Вот - реальная и надежная оценка нашей работы. Мы будем идти по этому пути, укреплять наш экономический потенциал", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в первом квартале было создано 85 тысяч новых рабочих мест, в том числе 70 тысяч – постоянных.

"Закрылись девять тысяч рабочих мест. И мы вновь видим прекрасную картину. Отрадно, что создание рабочих мест продолжается не только в государственном, но и частном секторе. На предыдущем заседании я отметил, что в этом году мы создадим в государственном секторе более 40 тысяч новых рабочих мест. Они уже созданы. При этом более 40 тысяч новых рабочих мест создано в частном секторе. Это тоже проявление экономического развития", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что важное событие в этом году произошло и в связи с реализацией Южного газового коридора.

"Консультативный совет Южного газового коридора в третий раз провел встречу в Баку. Высокопоставленные представители всех стран-участниц данного проекта, Европейской комиссии, Америки, Великобритании своим участием еще раз продемонстрировали поддержку этого проекта. По итогам Консультационного совета была принята резолюция, в которой вновь отмечается лидирующая роль нашей страны. Реализация Южного газового коридора – уже реальность. Правда, есть и желающие помешать нам. Это естественно. Мы сталкивались с этим еще 10 лет назад. Помню, в то время, когда строился нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, силы, стремившиеся нанести удар по нашей политике, а также армянское лобби и некоторые круги, негативно относившиеся к данному проекту, приводя различными путями большей частью экологические предлоги, пытались помешать нашему делу. В определенной степени они добились этого. Помню, в то время даже некоторые международные финансовые структуры несколько задержали кредитование. Но, несмотря на это, в 2006 году Баку-Тбилиси-Джейхан был открыт. И сегодня некоторые круги, сторонние силы вновь пытаются под предлогом экологии задержать работы в некоторых сегментах Южного газового коридора. Но это лишено всяких оснований. Это просто предлог. Все экологические нормы соблюдаются, все вопросы согласованы. Скорейшая сдача в эксплуатацию Южного газового коридора важна как для нас, так и всех сторон, которые участвуют в данном проекте и в будущем будут получать от него выгоду. Уверен, что 2017 год станет решающим в этом отношении, и в следующем году мы должны отметить открытие проекта TANAP", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что с начала нынешнего года имеются хорошие результаты и в транспортном секторе.

"В частности, должен отметить, что в марте этого года по мосту, построенному нами над рекой Астарачай, из Азербайджана в Иран уже проехал первый поезд. Мы уже завершили на своей территории все работы, связанные с коридором Север-Юг. Уверен, что в нынешнем году совместными усилиями в реализации проекта Север-Юг будут достигнуты позитивные подвижки. Что же касается сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то турецкая сторона уже несколько раз официально заявляла, что в этом году будет сдан и этот проект. Как вам известно, Азербайджан уже выполнил все свои обязательства по этому проекту", - сказал Президент Азербайджана.