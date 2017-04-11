Президент Ильхам Алиев: Программа самозанятости в Азербайджане должна получить широкий размах

2017-04-11 01:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Программа самозанятости в Азербайджане должна получить широкий размах.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

"Уже сделаны первые шаги, и это должны быть проекты, реализуемые как со стороны государственных органов, местных исполнительных органов, так и частными структурами. Потому что у каждой семьи, то есть, семьи, живущей в условиях бедности, должна быть возможность покрывать свои нужды и мы должны создать такую возможность. Конечно, государство всегда проявляет заботу, внимание гражданам, живущим в тяжелых условиях, реализуется программа адресной социальной помощи. Однако мы постепенно должны перейти к системе самозанятости. Это для граждан еще выгодней, еще лучше. У них будут свои семейные бюджеты. Просто мы должны им помочь. В сельской местности для них должны быть созданы условия, выданы скот и домашняя птица. Пчеловодство, животноводство могут сыграть очень большую роль в том, чтобы они сами обеспечивали свой бюджет. Но государство, конечно же, на первом этапе будет оказывать им помощь. Поэтому, Кабинет министров должен уделять особое внимание программе самозанятости. Еще раз говорю, здесь все соответствующие учреждения, структуры должны проводить единую политику. Конечно же, эти работы ведутся по линии министерства труда и социальной защиты населения, но считаю, что другие министерства - министерство экономики, министерство сельского хозяйства, местные исполнительные органы и предприниматели должны подключиться к этому. Мне регулярно должно докладываться о том, что сделано в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.