США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

2017-04-11 01:32 | www.apa.az | 3

10 апреля было официально объявлено о том, что сразу три страны подают единую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает АПА со ссылкой на «Евроспорт», турнир, который должен состояться через 9 лет, готовы принять совместно США, Мексика и Канада.

Хозяин ЧМ-2026, на котором впервые в истории подобных турниров, сыграют 48 сборных, определится в мае 2020 года. В январе этого года ФИФА официально объявило о расширении существующего формата мировых первенств. Вместо 32 команд теперь биться за звание чемпиона будут 48 коллективов. И они будут разбиты не на 8 групп по 4, а на 16 групп по 3 команды в каждой. По сути, эти соревнования станут самыми крупными за всю историю проведения турниров.

Мексика и США уже принимали мировые первенства. Первые - в 1970 и 1986 годах, а вторые - в 1994 году. Канадцы же еще никогда не пытались взять такую высоту, проводя лишь крупные женские футбольные форумы, главный из которых - чемпионат мира 2015 года. США заявили о готовности принять 60 матчей соревнований, а Мексика и Канада - по 10 встреч турнира.

Ранее о своих намерениях принять этот чемпионат мира заявили Англия, Казахстан, Турция вместе с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией. Ближайшие чемпионаты мира, напомним, пройдут в 2018 году в России, а в 2022 году - в Катаре.