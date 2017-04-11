Рауф Велиев: У "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" нет просроченных и неоплаченных кредитных обязательств

2017-04-11 01:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" нет просрочек или неоплаченных обязательств по кредитам, привлечённых в зарубежных банках под госгарантии, сказал глава ЗАО Рауф Велиев, выступая в понедельник на заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном социально-экономическому развитию в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

"В течение следующих пяти лет имеющиеся кредиты и обязательства по их процентам составят только 1,5 процента от годового дохода Пароходства", - сказал Велиев.

По его словам, несмотря на серьезные проблемы в сфере судоходства в связи с мировым экономическим кризисом и резким снижением общего торгового оборота, в результате опережающих мер, реализуемых в стране, были получены положительные итоги по транзитным перевозкам через Азербайджан и в деятельности ЗАО.

"За последние три года доходы ЗАО, его чистая прибыль и выплаты в госбюджет в разных формах показывают динамичный рост. Прибыль "Азербайджанского пароходства" в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла вдвое. Только в 2016 году выплаты ЗАО в госбюджет и Госфонд соцзащиты в целом составили около 100 миллионов манатов", - сказал Велиев.

(Автор: Максим Цурков)