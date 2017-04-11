Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан показал себя надежным партнером, независимой, достойной страной не только в рамках региона, но и в мировом масштабе

2017-04-11 01:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан показал себя надежным партнером, независимой, достойной страной не только в рамках региона, но и в мировом масштабе. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

"В первом квартале наша страна успешно развивалась, все наши прогнозы находят отражение в жизни. Еще в конце прошлого года я с полной уверенностью отмечал, что в 2017 году будет обеспечено стремительное развитие нашей страны. Итоги первого квартала свидетельствуют о том, что Азербайджан стремительно развивался во всех сферах, укрепились наши международные позиции, процессы внутри страны идут в позитивном направлении, обеспечивается экономическое развитие, находят решение все социальные вопросы. Выдвинуты очень серьезные социальные инициативы, успешно идет армейское строительство. Уверен, что в этом году мы достигнем желаемых результатов, всех целей, и 2017 год будет успешным для нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что нынешняя международная обстановка в мире и регионе пока остается напряженной.

"Продолжаются конфликты, кровавые противостояния. Возникают новые риски, появляются новые угрозы, и в целом, к сожалению, в 2017 году не были предприняты серьезные шаги, направленные на стабильность в регионе. Напротив, еще раз хочу отметить, риски возрастают. Конечно, как страна, расположенная в этом регионе, мы обеспокоены этим и принимаем меры для того, чтобы Азербайджанское государство и азербайджанский народ развивались и нормально жили, чтобы в нашей стране была обеспечена безопасность и мы могли защитить себя от потенциальных рисков", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что с начала года очень успешной была и международная деятельность Азербайджана.

"В первом квартале я совершил 7 зарубежных визитов. Они имеют очень большое значение. В первую очередь, большое значение для обеспечения интересов нашей страны представляет мое участие в международных конференциях. Как вам известно, в мире два престижных международных мероприятия: первый – Давосский всемирный экономический форум, в центре внимания которого находятся политические и экономические вопросы и в котором участвует политическая и экономическая элита мира; второй – Мюнхенская конференция по безопасности, которая больше посвящена обсуждению проблем безопасности и политических вопросов. Участвуя в обоих представительных мероприятиях, я еще раз довел до мировой общественности позицию нашей страны, в том числе связанную с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, захватнической политикой Армении. В то же время мои многочисленные встречи на Давосском экономическом форуме с главами государств, руководителями ведущих международных компаний, конечно, обеспечивают наши интересы. Вот уже более 10 лет я принимаю участие в Давосском всемирном экономическом форуме, в результате этих встреч реализуются многие очень важные для нашей страны проекты. Конечно, наше участие, активная роль в этих мероприятиях способствуют росту симпатии, уважения к нашей стране, и сегодня Азербайджан известен на международной арене как очень надежный партнер", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев также отметил свой успешный визит в Европейскую комиссию в первом квартале.

"Мы и этому придаем огромное значение, так как европейские страны являются нашими основными торговыми партнерами, основными инвесторами, и мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с Европейским Союзом. Все встречи с руководителями европейских структур и на сей раз прошли в очень искренней обстановке, в условиях взаимопонимания, все переговоры и беседы были проведены на основе взаимного уважения. Как руководители Европейской комиссии, так и я отметили это и в официальных выступлениях. Одновременно сразу после визита мы приступили к переговорам по новому соглашению с Европейской комиссией. Уверен, что эти переговоры в скором времени приведут к хорошим результатам", - сказал глава государства.

Глава государства добавил, что совершил и официальные визиты.

"У меня был очень успешный визит в Исламскую Республику Пакистан. Пакистан является очень близкой, дружественной, братской для нас страной. Как вам известно, из-за нагорно-карабахского конфликта Пакистан не наладил никаких связей с Арменией, не имеет с ней дипломатических отношений. Мы очень высоко оцениваем эту позицию. Повестка дня наших двусторонних связей расширяется, темой обсуждения является экономическое, политическое, а также военно-техническое сотрудничество, есть хорошие результаты. В последние 5 лет мы успешно председательствовали в Организации экономического сотрудничества, и на саммите этой организации в Пакистане также была дана высокая оценка нашей работе в период председательства. Состоялся мой успешный визит в Государство Катар. Мы наладили очень тесные связи со странами Залива. Катар является очень близкой, дружественной нам страной. Эмир Катара совершил визит в Азербайджан, я тоже в рамках ответного визита провел успешные переговоры, было очень обстоятельно обсуждено дальнейшее сотрудничество в политической и экономической сферах, в области инвестирования, совместной экономической деятельности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что его успешные визиты в Иран носят традиционный характер.

"За последние несколько лет я трижды посещал Иран с официальными визитами. Президент Ирана также регулярно совершает официальные визиты в Азербайджан. За последние три года я восемь раз встречался с Президентом Ирана. Иран является для нас дружественной, братской страной, близким соседом. Укрепление связей с Ираном служит интересам нашей страны, в то же время имеет очень важное значение для региона. Это укрепляет стабильность в регионе. В двустороннем формате были обсуждены очень важные вопросы. Вновь было подписано много соглашений, а соглашения, подписанные в предыдущие годы, уже воплощаются в жизнь. Реализуются все достигнутые договоренности, осуществляется очень успешное сотрудничество как в увеличении товарооборота - наш торговый оборот с Ираном вырос примерно на 70 процентов, - так и в области транспорта, энергетики, логистики и других сферах", - сказал Президент.

По словам главы государства, седьмым визитом стал его официальный визит во Францию.

"Этот визит также имеет большое значение. Франция является одним из ведущих государств мира, постоянным членом Совета Безопасности ООН, сопредседателем Минской группы. Этот визит также прошел очень успешно, французско-азербайджанские дружественные связи вновь нашли подтверждение. Во Франции мне было оказано большое уважение. Обсуждение политических, экономических, гуманитарных вопросов показало, что французско-азербайджанские связи уже имеют очень крепкие основы. В этой стране проявляют большой интерес к Азербайджану, встреча, проведенная там с ведущими бизнес-структурами Франции, - она продлилась около двух часов – продемонстрировала, что действительно есть очень большой интерес, в то же время проводимая нами работа очень высоко оценивается, а французские компании с большим энтузиазмом работают в Азербайджане", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что только эти семь перечисленных им визитов свидетельствуют о том, что дипломатия Азербайджана очень успешна, его международные позиции укрепляются.

"Азербайджан - страна, пользующаяся огромным уважением в мировом масштабе. Даже страны, не поддерживающие друг с другом особо добрые отношения, когда дело касается сотрудничества с Азербайджаном, без колебания и однозначно проявляют интерес к углублению данного сотрудничества и заинтересованы в этом. А мы расширяем связи со всеми странами, в особенности, странами, расположенными в регионе. Это обеспечивает наши политические и экономические интересы, а также усиливает дух сотрудничества в регионе и укрепляет стабильность", - сказал глава государства.

Глава государства отметил, что одновременно в первом квартале этого года семь глав государств совершили визит в Азербайджан.

«Это тоже очень важно, так как данные визиты являются признаком уважения к нашей стране, в то же время в рамках визитов проводятся очень серьезные обсуждения. Посмотрите, как многосторонни наши международные контакты» - сказал Президент.

Президент Ильхам Алиев также добавил, что в первом квартале в Азербайджане был проведен V Глобальный форум.

"Он тоже уже включен в число важных международных мероприятий в мировом масштабе. В форуме приняли участие более 40 действующих и бывших глав государств и правительств мира. Хочу отметить еще одно событие. Оно тоже очень знаменательно. На самом деле это событие отражает нашу роль в мире. Это – проведение в Баку первой встречи начальников генеральных штабов армий США и России. Избрание обеими странами Азербайджана местом первой встречи в очередной раз свидетельствует об их уважении к нам, в то же время это наглядно подтверждает нашу роль. Сегодня Азербайджан показал себя надежным партнером, независимой, достойной страной не только в рамках региона, но и в мировом масштабе. Конечно, в первом квартале в нашей международной деятельности произошли и многие другие важные события. Но основными были эти", - сказал Президент Азербайджана.