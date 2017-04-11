Мэй и Трамп призвали Китай оказать давление на Северную Корею

2017-04-11 02:00 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подчеркнули важность оказания давления на КНДР со стороны международного сообщества, включая Китай, передает РИА Новости.

"Премьер-министр и президент подчеркнули важность для международного сообщества, включая Китай, оказывать давление на Северную Корею, чтобы сдерживать исходящую от нее угрозу" — говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Несколько дней назад Трамп заявил, что готов к односторонним действиям против КНДР, но рассчитывает, что к ним присоединится Китай.