Потрясающая премьера Государственного ансамбля танца – открытие Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)

2017-04-11 02:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялась торжественная церемония открытия первого Бакинского шопинг-фестиваля, организованная министерством культуры и туризма, сообщает Trend Life.

На открытии праздничного вечера министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что проведение Бакинского шопинг-фестиваля внесет значительный вклад в развитие туризма, экономики, пропаганды культуры и национальных ценностей.

Министр подчеркнул, что сегодня индустрия туризма является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора Азербайджана. Для того, чтобы обеспечить непрерывность развития этой сферы, при поддержке государства осуществляются важные программы и проекты, совершенствуется законодательство, создается соответствующая инфраструктура. Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане» открывает новый этап для будущего развития сектора. Одним из мероприятий, осуществляемых в соответствии с данным указом, является организация в Баку торговых фестивалей (shopping festival).

Вечер продолжился выступлением Государственного ансамбля танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, который представил новую концертную программу “Mənim Azərbaycanım” ("Мой Азербайджан") и премьеру одноактного балета «Кёроглу». Художественный руководитель и постановщик праздничного вечера - народный артист России, известный артист и хореограф Дикалу Музакаев.

Потрясающая хореография и номера, выступления танцоров и яркие национальные костюмы, удивительно добрая атмосфера сделали праздничный вечер незабываемым и достойным открытием Бакинского шопинг-фестиваля.

На вечере были представлены сюита Васифа Адыгезалова и Рауфа Гаджиева “Mənim Azərbaycanım”, композиции Эмина Сабитоглу “Ağ çiçək”, Джахангира Джахангирова “Toy” и “Bahar”, Рашида Эфендиева «Gənclik», народные танцы “Qavalla lirik rəqsi”, “Şələqoy”, “Dəsmallarla rəqs”, “Çayçı”, “Tərəkəmə”, “Qazaxı”, “Qaytağı”, “Tənzərə Naxçıvan yallısı”, “Nağara ilə rəqs”, “Qavalla rəqs”.

Во время исполнения ансамблем музыкальной композиции великого Узеира Гаджибейли «Аршын мал алан» на большом экране были показаны инсталляции достопримечательностей и природы Азербайджана. Композиция была представлена в аранжировке Вугара Джмалзаде и Рамина Гусейнова.

И кульминацией вечера стала премьера балета «Кёроглу», которая была построена на композициях “Çoban bayatı”, “Əlində sazın qurbanı”, “Qoç Koroğlu”, “Xan Çobanı”, “Cığatayı”, “Misri”, “Koroğlu nağarası”, “Laçın” и “Qaladan-qalaya yallı”.

Выступление артистов неоднократно сопровождалось яркими овациями зала, а после премьеры зрители стоя приветствовали артистов, одаривая долгими аплодисментами и цветами.

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Ежегодный Бакинский шопинг-фестиваль пройдет в этом году в Баку с 10 апреля по 10 мая, и охватит сразу несколько направлений - торговлю, туризм, сферу развлечений, моды и культуры. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при министерстве культуры и туризма Азербайджана.

В рамках фестиваля многочисленные торговые центры города предлагают гостям специальные скидки, в пунктах временной торговли в широком масштабе представлены торговые марки Азербайджана и ряда зарубежных стран. В период проведения фестиваля организованы лотереи, обеспечена выдача бонусных карт. Граждане Азербайджана и иностранные туристы смогут воспользоваться системой Tax Free при покупке товаров на сумму сто манатов и выше.

Кроме того, будут проводиться различные развлекательные программы - концерты, театральные и кинопремьеры, выставки-ярмарки, торжественные церемонии и показы мод, способствующие превращению фестиваля в большой праздник. В торговых центрах, на Площади фонтанов и Национальном приморском парке будут организованы ежедневные шоу - выступления диджеев и аниматоров, певцов и артистов, флешмобы, парад маскотов, танцы, выступления акробатов и т.д.

В центре столицы, в отелях и торговых центрах установлены информационные киоски, с 08:00 до 00:30 будет функционировать Call-центр.

Официальный сайт фестиваля bakushopfest.com функционирует на нескольких языках. Фестиваль, направленный на поддержку предпринимательства и на развитие туризма в стране, вызвал большой интерес со стороны стран региона. В частности турпоток в страну ожидается из России, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Бахрейна, Ирана, Турции, Грузии и других стран.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Фото- Заур Мустафаев)