В Нигере ликвидировали 57 боевиков "Боко Харам"

2017-04-11 02:33 | www.trend.az | 3

Службы безопасности Нигера ликвидировали 57 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, ранее боевики "Боко Харам" напали на деревню в регионе Диффа на юго-востоке Нигера. Погибли 15 солдат и двое гражданских.

"Убиты 57 террористов", — приводит агентство заявление минобороны. Также сообщается, что военные Нигера забрали у боевиков пикап Toyota, миномет, два гранатомета, пять пулеметов, 20 АК-47 и боеприпасы.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.