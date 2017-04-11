Число жертв стрельбы в школе Калифорнии выросло до трех - ОБНОВЛЕНО

2017-04-11 03:50 | www.apa.az | 3

Один из двух учащихся, раненых в понедельник при стрельбе в школе в американском Сан-Бернардино (штат Калифорния), скончался.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник городского полицейского управления Джеррод Бургуан.

По его словам, стрельбу, которая произошла в одной из классных комнат, открыл 53-летний Седрик Андерсон. Из крупнокалиберного револьвера он застрелил свою жену, 53-летнюю Элейн Смит, которая работала школьным учителем, после чего покончил с собой.

При стрельбе были ранены двое учащихся. "В момент происшествия они находились за спиной учительницы", - рассказал Бургуан журналистам. По его словам, один из детей, 8-летний Джонатан Мартинес, скончался впоследствии в больнице. Еще один 9-летний пострадавший, имя которого полицейский не назвал, госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Мотивы стрелка устанавливаются.

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23:00

Два человека погибли в результате стрельбы в школе в городе Сан-Бернардо (штат Калифорния), столько же пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

Ранее шеф полиции города Джеррод Бургуан на своей странице в Twitter сообщил, что речь идет о попытке убийства и самоубийства в одном из классов. "Двух учащихся доставили в больницу", - уточнил он.