Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина Азербайджана, посвященное итогам социально-экономического развития в I квартале 2017 года и предстоящим задачам (ФОТО) (версия 2)

2017-04-11 03:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Вступительная речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

-Сегодня мы обсудим итоги первого квартала, поговорим о предстоящей в очередные месяцы работе.

В первом квартале наша страна успешно развивалась, все наши прогнозы находят отражение в жизни. Еще в конце прошлого года я с полной уверенностью отмечал, что в 2017 году будет обеспечено стремительное развитие нашей страны. Итоги первого квартала свидетельствуют о том, что Азербайджан стремительно развивался во всех сферах, укрепились наши международные позиции, процессы внутри страны идут в позитивном направлении, обеспечивается экономическое развитие, находят решение все социальные вопросы. Выдвинуты очень серьезные социальные инициативы, успешно идет армейское строительство. Уверен, что в этом году мы достигнем желаемых результатов, всех целей, и 2017 год будет успешным для нашей страны.

К сожалению, нынешняя международная обстановка в мире и регионе пока остается напряженной. Продолжаются конфликты, кровавые противостояния. Возникают новые риски, появляются новые угрозы, и в целом, к сожалению, в 2017 году не были предприняты серьезные шаги, направленные на стабильность в регионе. Напротив, еще раз хочу отметить, риски возрастают. Конечно, как страна, расположенная в этом регионе, мы обеспокоены этим и принимаем меры для того, чтобы Азербайджанское государство и азербайджанский народ развивались и нормально жили, чтобы в нашей стране была обеспечена безопасность и мы могли защитить себя от потенциальных рисков.

С начала года очень успешной была и наша международная деятельность. В первом квартале я совершил 7 зарубежных визитов. Они имеют очень большое значение. В первую очередь, большое значение для обеспечения интересов нашей страны представляет мое участие в международных конференциях. Как вам известно, в мире два престижных международных мероприятия: первый – Давосский всемирный экономический форум, в центре внимания которого находятся политические и экономические вопросы и в котором участвует политическая и экономическая элита мира; второй – Мюнхенская конференция по безопасности, которая больше посвящена обсуждению проблем безопасности и политических вопросов. Участвуя в обоих представительных мероприятиях, я еще раз довел до мировой общественности позицию нашей страны, в том числе связанную с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, захватнической политикой Армении. В то же время мои многочисленные встречи на Давосском экономическом форуме с главами государств, руководителями ведущих международных компаний, конечно, обеспечивают наши интересы. Вот уже более 10 лет я принимаю участие в Давосском всемирном экономическом форуме, в результате этих встреч реализуются многие очень важные для нашей страны проекты. Конечно, наше участие, активная роль в этих мероприятиях способствуют росту симпатии, уважения к нашей стране, и сегодня Азербайджан известен на международной арене как очень надежный партнер.

В первом квартале состоялся мой успешный визит в Европейскую комиссию. Мы и этому придаем огромное значение, так как европейские страны являются нашими основными торговыми партнерами, основными инвесторами, и мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с Европейским Союзом. Все встречи с руководителями европейских структур и на сей раз прошли в очень искренней обстановке, в условиях взаимопонимания, все переговоры и беседы были проведены на основе взаимного уважения. Как руководители Европейской комиссии, так и я отметили это и в официальных выступлениях. Одновременно сразу после визита мы приступили к переговорам по новому соглашению с Европейской комиссией. Уверен, что эти переговоры в скором времени приведут к хорошим результатам.

Я совершил и официальные визиты. У меня был очень успешный визит в Исламскую Республику Пакистан. Пакистан является очень близкой, дружественной, братской для нас страной. Как вам известно, из-за нагорно-карабахского конфликта Пакистан не наладил никаких связей с Арменией, не имеет с ней дипломатических отношений. Мы очень высоко оцениваем эту позицию. Повестка дня наших двусторонних связей расширяется, темой обсуждения является экономическое, политическое, а также военно-техническое сотрудничество, есть хорошие результаты. В последние 5 лет мы успешно председательствовали в Организации экономического сотрудничества, и на саммите этой организации в Пакистане также была дана высокая оценка нашей работе в период председательства.

Состоялся мой успешный визит в Государство Катар. Мы наладили очень тесные связи со странами Залива. Катар является очень близкой, дружественной нам страной. Эмир Катара совершил визит в Азербайджан, я тоже в рамках ответного визита провел успешные переговоры, было очень обстоятельно обсуждено дальнейшее сотрудничество в политической и экономической сферах, в области инвестирования, совместной экономической деятельности.

Традиционный характер носят и мои успешные визиты в Исламскую Республику Иран. За последние несколько лет я трижды посещал Иран с официальными визитами. Президент Ирана также регулярно совершает официальные визиты в Азербайджан. За последние 3 года я восемь раз встречался с Президентом Ирана. Иран является для нас дружественной, братской страной, близким соседом. Укрепление связей с Ираном служит интересам нашей страны, в то же время имеет очень важное значение для региона. Это укрепляет стабильность в регионе. В двустороннем формате были обсуждены очень важные вопросы. Вновь было подписано много соглашений, а соглашения, подписанные в предыдущие годы, уже воплощаются в жизнь. Реализуются все достигнутые договоренности, осуществляется очень успешное сотрудничество как в увеличении товарооборота - наш торговый оборот с Ираном вырос примерно на 70 процентов, - так и в области транспорта, энергетики, логистики и других сферах.

Седьмым визитом стал мой официальный визит во Францию. Этот визит также имеет большое значение. Франция является одним из ведущих государств мира, постоянным членом Совета Безопасности ООН, сопредседателем Минской группы. Этот визит также прошел очень успешно, французско-азербайджанские дружественные связи вновь нашли подтверждение. Во Франции мне было оказано большое уважение. Обсуждение политических, экономических, гуманитарных вопросов показало, что французско-азербайджанские связи уже имеют очень крепкие основы. В этой стране проявляют большой интерес к Азербайджану, встреча, проведенная там с ведущими бизнес-структурами Франции, - она продлилась около двух часов – продемонстрировала, что действительно есть очень большой интерес, в то же время проводимая нами работа очень высоко оценивается, а французские компании с большим энтузиазмом работают в Азербайджане.

Только эти семь перечисленных мною визитов свидетельствуют о том, что наша дипломатия очень успешна, наши международные позиции укрепляются, Азербайджан - страна, пользующаяся огромным уважением в мировом масштабе. Даже страны, не поддерживающие друг с другом особо добрые отношения, когда дело касается сотрудничества с Азербайджаном, без колебания и однозначно проявляют интерес к углублению данного сотрудничества и заинтересованы в этом. А мы расширяем связи со всеми странами, в особенности, странами, расположенными в регионе. Это обеспечивает наши политические и экономические интересы, а также усиливает дух сотрудничества в регионе и укрепляет стабильность.

Одновременно в первом квартале этого года семь глав государств совершили визит в Азербайджан. Это тоже очень важно, так как данные визиты являются признаком уважения к нашей стране, в то же время в рамках визитов проводятся очень серьезные обсуждения. Посмотрите как многосторонни наши международные контакты.

В первом квартале в Азербайджане был проведен V Глобальный форум. Он тоже уже включен в число важных международных мероприятий в мировом масштабе. В форуме приняли участие более 40 действующих и бывших глав государств и правительств мира.

Хочу отметить еще одно событие. Оно тоже очень знаменательно. На самом деле это событие отражает нашу роль в мире. Это – проведение в Баку первой встречи начальников генеральных штабов армий США и России. Избрание обеими странами Азербайджана местом первой встречи в очередной раз свидетельствует об их уважении к нам, в то же время это наглядно подтверждает нашу роль. Сегодня Азербайджан показал себя надежным партнером, независимой, достойной страной не только в рамках региона, но и в мировом масштабе. Конечно, в первом квартале в нашей международной деятельности произошли и многие другие важные события. Но основными были эти.

Разумеется, как всегда, в центре внимания находилось урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Несмотря на то, что Армения всеми силами пытается заблокировать переговорный процесс, бойкотировать его, она не может и не сможет добиться этого. Страны-сопредседатели Минской группы уже неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен. По существу ,это означает конец оккупации. Считаю, что Минская группа должна усилить давление на Армению, ее оккупационную политику, чтобы они соблюдали международные нормы и положили конец оккупации.

Никаких изменений в нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть. Принцип территориальной целостности не является темой переговоров, Азербайджан должен восстановить свою территориальную целостность. В ходе всех международных контактов я отмечаю, что в данном вопросе ни одна страна или организация не должна проявлять двойные стандарты. Потому что в некоторых случаях мы сталкиваемся с двойными стандартами. Порой к другим конфликтам на постсоветском пространстве уделяется больше внимания или же в связи с урегулированием данных конфликтов используются более точные выражения.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности нашей страны. В отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве Совет Безопасности ООН принял в связи с данным конфликтом четыре резолюции. Эти резолюции известны, весь мир это знает, армянские оккупационные силы должны быть немедленно и безоговорочно выведены с захваченных земель. Вот основной принцип, за рамками которого не может обсуждаться ни один другой вопрос.

Должен также отметить, что, несмотря на все попытки Армении, ее неконструктивная и неискренняя политика уже стала объектом порицания. Чем раньше они вернутся за стол переговоров, тем лучше для них, так как Азербайджан с каждым днем становится сильнее, укрепляется, растет наш политический, военный, экономический потенциал, и рано или поздно мы добьемся справедливого решения данного вопроса так, как мы того хотим.

Хочу отметить несколько событий в первом квартале, связанных с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Во-первых, должен сказать о надуманном "референдуме", проведенном в Нагорном Карабахе. Проведя данный "референдум", Армения еще раз опозорила и разоблачила себя. Я уже говорил, еще раз хочу сказать: чем больше незаконных "референдумов" они там будут проводить, тем больше это работает нам на пользу. Потому что все соседние страны, государства- сопредседатели Минской группы, Европейский Союз и многие другие страны сразу же осудили данный "референдум". Они заявили, что не признают этот "референдум", что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана.

Проведя этот "референдум", они, на самом деле, побудили все страны еще раз повторить эту истину. Конечно, не приняв этот "референдум", все международное сообщество продемонстрировало поддержку нашей территориальной целостности и урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе именно данного принципа.

Знаменательно еще одно событие. Впервые человек, неоднократно грубо нарушавший наши законы, совершивший незаконные поездки в Нагорный Карабах, оскорбивший Азербайджанское государство и народ, был задержан, на глазах всего мира передан Азербайджану и доставлен в нашу страну. Такое событие происходит впервые. Это – восстановление справедливости. Это – верховенство международного права. Все вопросы, связанные с экстрадицией, были решены на основе международных законов и конвенций. Уверен, что это стало и станет уроком как человеку, грубо нарушившему наши законы и кичившемуся этим, так и ему подобным.

Произошло еще одно важное событие. Мы приступили к восстановлению села Джоджуг Мерджанлы. Считаю, что это тоже историческое событие. Сейчас там возводится новый поселок. В первую очередь строятся 50 домов, школа, детский сад, мечеть, прокладывается новая дорога. В дальнейшем будут построены еще 150 домов и медицинский пункт. Должен также отметить, что эта мечеть повторяет архитектуру Шушинской мечети. Это было мое указание. Настанет время, когда будут восстановлены все наши памятники, мечети, разрушенные армянскими вандалами. Восстановление Джоджуг Мерджанлы является историческим событием, свидетельствующим о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. В то же время это показывает, что после возвращения своих территорий Азербайджан заново отстроит все села, все города. Это еще раз демонстрирует, что жители Джоджуг Мерджанлы, более 20 лет расселенные в других местах, живут мечтой о скорейшем возвращении в родное село. Несмотря на то, что все дома там разрушены, а село находится недалеко от линии соприкосновения. Вот любовь к родной земле, Родине. Поэтому и государство, и наша политика, и народ едины в этом вопросе. Это единство еще более воодушевляет нас и показывает, что мы находимся на верном пути, что мы восстановим нашу территориальную целостность.

Должен также отметить, что в этом году для переселенцев строятся новые здания, возводятся поселки в других местах. Один из них – большой поселок, строящийся в Тертерском районе, в ближайшие месяцы он будет передан в пользование. В то же время, уверен, что в ближайшее время будут решены проблемы переселенцев, проживающих в аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте. В первую очередь, в новые дома будут переселены четыре тысячи семей переселенцев, живущих в наиболее тяжелых условиях. Этот процесс будет осуществляться поэтапно, строятся новые здания, в то же время в построенных в свое время зданиях будут приобретаться квартиры, в которых будут размещены вынужденные переселенцы. Считаю, что в ближайшие несколько месяцев в новые дома будет переселена первая группа переселенцев.

Конечно, для решения всех этих вопросов мы должны располагать мощным экономическим потенциалом. Мы создали этот потенциал. Итоги первого квартала 2017 года свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана развивается очень динамично. Хочу довести до внимания общественности некоторые цифры. Они лучше всего отражают наше экономическое положение.

Основным показателем нашей экономики является развитие ненефтяного сектора, ненефтяной промышленности и сельского хозяйства. По всем этим направлениям достигнуты хорошие результаты. Ненефтяной сектор экономики увеличился на 2,4 процента. Рост в ненефтяной промышленности был на уровне 2 процентов, сельское хозяйство увеличилось на 3,5 процента. В частности, хочу отметить, что в растениеводстве рост составил более 20 процентов. Это говорит о том, что проделанная нами работа, серьезные реформы, инвестиции уже дают результаты.

В первом квартале наши валютные резервы увеличились на уровне 1 миллиарда долларов. Сегодня наши валютные резервы составляют 38,5 миллиарда долларов. Это – большая цифра. В минувшем году нам удалось сохранить валютные резервы. Несмотря на то, что цены на нефть резко упали, в этом году нам удалось не только сохранить их, но и заработать в первые три месяца дополнительно 1 миллиард долларов. Уверен, что в течение года мы увеличим наши валютные резервы. Это очень важный вопрос, так как всем ясно, что 2015-2016 годы – были годами кризиса. Падение цен на нефть в 3-4 раза, переживаемый в минувшем году застой в строительном секторе волей-неволей, естественно, могли негативно сказаться на нашем экономическом развитии. Возможно, какое-либо другое правительство могло увидеть путь выхода лишь в использовании валютных резервов. Это был самый легкий путь. Но ответственный подход и наши планы долгосрочного развития, конечно, диктуют нам иной выбор. Это был ответственный выбор, для которого интересы народа превыше всего. Мы в скором времени оценили серьезные реформы, приняли очень оперативные меры. Были предприняты серьезные шаги по реструктуризации экономики, приняты соответствующие постановления и законы, направленные на стимулирование бизнеса, инвестиций, экспорта. Таким образом, нам удалось сохранить экономическую устойчивость и увеличить валютные резервы. Можно сказать, большинство богатых нефтью стран в прошлом и в этом году теряли и теряют свои валютные резервы. А мы их увеличиваем.

За три месяца этого года товарооборот вырос на 15 процентов. Это тоже очень хороший показатель. Экспорт увеличился примерно на 50 процентов. Отрадно, что наш ненефтяной экспорт вырос почти на 10 процентов, а импорт сократился на 17 процентов. Это – проявление нашей политики. Потому что для сокращения зависимости от импорта мы стимулировали местное производство, создали прекрасные условия для бизнес-структур, в частности, были вложены государственные инвестиции в приобретение техники для сельскохозяйственного сектора, и другие меры. Мы много говорили об этом, не хочу повторять. Сокращение импорта и резкое повышение экспорта обеспечивают нашу экономическую стабильность. Только в первом квартале положительное сальдо нашего товарооборота находится на уровне 1 миллиарда долларов.

Эти показатели реально отражают наше экономическое положение. Если добавить к этому то, что в нынешнем году Давосский всемирный экономический форум удостоил Азербайджан 37-го места по конкурентоспособности экономик, то картина становится полной. В кризисные годы нам удалось повысить свой рейтинг на три ступени. А по рейтингу среди развивающихся стран Азербайджан делит первое-второе места. Вот - реальная и надежная оценка нашей работы. Мы будем идти по этому пути, укреплять наш экономический потенциал.

В первом квартале было создано 85 тысяч новых рабочих мест, в том числе 70 тысяч – постоянных. Закрылись девять тысяч рабочих мест. И мы вновь видим прекрасную картину. Отрадно, что создание рабочих мест продолжается не только в государственном, но и частном секторе. На предыдущем заседании я отметил, что в этом году мы создадим в государственном секторе более 40 тысяч новых рабочих мест. Они уже созданы. При этом более 40 тысяч новых рабочих мест создано в частном секторе. Это тоже проявление экономического развития.

Важное событие в этом году произошло и в связи с реализацией Южного газового коридора. Консультативный совет Южного газового коридора в третий раз провел встречу в Баку. Высокопоставленные представители всех стран-участниц данного проекта, Европейской комиссии, Америки, Великобритании своим участием еще раз продемонстрировали поддержку этого проекта. По итогам Консультационного совета была принята резолюция, в которой вновь отмечается лидирующая роль нашей страны. Реализация Южного газового коридора – уже реальность. Правда, есть и желающие помешать нам. Это естественно. Мы сталкивались с этим еще 10 лет назад. Помню, в то время, когда строился нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, силы, стремившиеся нанести удар по нашей политике, а также армянское лобби и некоторые круги, негативно относившиеся к данному проекту, приводя различными путями большей частью экологические предлоги, пытались помешать нашему делу. В определенной степени они добились этого. Помню, в то время даже некоторые международные финансовые структуры несколько задержали кредитование. Но, несмотря на это, в 2006 году Баку-Тбилиси-Джейхан был открыт. И сегодня некоторые круги, сторонние силы вновь пытаются под предлогом экологии задержать работы в некоторых сегментах Южного газового коридора. Но это лишено всяких оснований. Это просто предлог. Все экологические нормы соблюдаются, все вопросы согласованы. Скорейшая сдача в эксплуатацию Южного газового коридора важна как для нас, так и всех сторон, которые участвуют в данном проекте и в будущем будут получать от него выгоду. Уверен, что 2017 год станет решающим в этом отношении, и в следующем году мы должны отметить открытие проекта TANAP.

С начала нынешнего года имеются хорошие результаты и в транспортном секторе. В частности, должен отметить, что в марте этого года по мосту, построенному нами над рекой Астарачай, из Азербайджана в Иран уже проехал первый поезд. Мы уже завершили на своей территории все работы, связанные с коридором Север-Юг. Уверен, что в нынешнем году совместными усилиями в реализации проекта Север-Юг будут достигнуты позитивные подвижки. Что же касается сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то турецкая сторона уже несколько раз официально заявляла, что в этом году будет сдан и этот проект. Как вам известно, Азербайджан уже выполнил все свои обязательства по этому проекту.

Хочу довести до внимания еще одну цифру. Она связана с туризмом. В прошлом году число поездок туристов, иностранных граждан в нашу страну увеличилось на 11 процентов. В первом квартале этого года рост уже составил 25 процентов. Это тоже прекрасный показатель. Конечно, у этого есть много причин. Во-первых, существующая и созданная в последние годы в Азербайджане современная инфраструктура. У нас 6 международных аэропортов. Мы располагаем воздушным транспортом, оснащённым новейшими моделями. Во все регионы проложены прекрасные дороги. В Баку и регионах построены прекрасные отели. Своими отелями в Баку управляют, можно сказать, все ведущие отельные сети. Во всех регионах развиваются современная отельная инфраструктура, лечебный туризм. Мы восстановили традиционные туристические регионы. В свое время - в советский период в Нафталан приезжали 70 тысяч туристов. По последним данным, ежегодно на лечение сюда приезжают примерно 30-35 тысяч человек. Мы восстановили курорт Галаалты, причем на высоком уровне. Граждане, которые бывали там в советское время, сегодня видят, что разница здесь как между небом и землей. Мы создали другие лечебные туристические зоны, были сданы в эксплуатацию новые туристические объекты. Лыжные комплексы "Шахдаг" в Гусаре, "Туфандаг" в Габале – это самая современная туристическая инфраструктура. Кто бы приезжал в нашу страну, не будь всего этого?. Во-вторых, господствующая в нашей стране стабильность. Сейчас туристы смотрят, куда ехать, не хотят ездить в рискованные места. Они знают, что в Азербайджане их безопасность будет обеспечена. Знают, что Азербайджан - стабильная страна. Это тоже важный фактор.

Очередной фактор – создание по моему указанию системы "ASAN viza". Недавно мне доложили, что в течение трех месяцев по линии "ASAN viza" было выдано 40 тысяч виз. Данная система распространяется на тех, кто въезжает в Азербайджан по визе. Граждане более 80 стран получают электронную визу. Мог ли развиваться туризм без этого? Свою роль в этом деле, конечно, играют и наша история, исторические памятники, прекрасный климат, гостеприимство народа, богатая кухня. Но все это было. Почему же в таком случае туризм не развивался? Почему мы не видели развития в данной сфере? Но после того, как я взял этот вопрос под личный контроль, здесь возник перелом. Помню, я неоднократно давал различным государственным структурам указание решить вопросы визы, так как нарушения, связанные с визами, наносили ущерб нашему имиджу. Чтобы получить эту визу в посольстве, иностранный граждан вынужден был терпеть неимоверные трудности, сталкивался с волокитой, выдвигались незаконные требования. Этот вопрос решен раз и навсегда. Кто бы сейчас приезжал в Азербайджан, не будь этого? Во время встреч в некоторых зарубежных странах мне говорили: мы хотим приехать в Азербайджан, наши граждане хотят приехать, но это очень сложно. Необходимо было планировать за одну-две недели, причем еще неизвестно, дадут тебе визу или нет, надо было ехать в другой город, где есть наш консул. Иностранные граждане преодолевали многие трудности, чтобы приехать в Азербайджан. Я взял этот вопрос под полный контроль, и сразу же произошли революционные перемены. Поэтому основные причины притока туристов таковы – наша политика, данные мною указания, их исполнение, вопросы визы и безопасности, современная инфраструктура, отели, зоны отдыха и, конечно, красота Баку.

Сегодня Баку - один из красивейших городов мира. Но каким он был? Об этом уже забывают. Темные улицы, в каком виде был бульвар. Люди боялись ходить на бульвар. Никто не выходил на прогулку по бульвару с семьей. Разрушенные здания, хибары, узкие дороги – таким был прежний Баку. Сегодня исторические здания Баку отремонтированы с сохранением нашего исторического наследия. Ичеришехер превратился в одно из самых привлекательных исторических мест мира. Протяженность Бакинского бульвара доведена с 3 до 16 километров, была проделана работа по сносу, открыты новые дороги, разбиты новые парки. Сегодня Баку – город парков, озер. Мы очистили озера. Очистили Бибиэйбатскую бухту, которая была источником экологического бедствия. Очистили озеро Беюкшор, являвшийся источником экологической угрозы, работы там еще продолжаются. Какой турист приехал бы в Азербайджан, не будь всего этого? Мы провели международные соревнования, привлекли внимание мира. Мы провели "Евровидение", Европейские игры, "Формулу-1", имеющую 500-миллионную аудиторию. Мы проведем Игры исламской солидарности. Кто бы приехал, не будь всего этого? Таковы основные факторы, пусть все знают и правильно оценивают это.

В следующем месяце мы проведем Игры исламской солидарности. Вся подготовительная работа уже завершается. Это станет большим спортивным праздником. На торжественной церемонии я уже отметил, что это не только спортивные Игры, но и Игры единства. Своими усилиями и в этом направлении мы укрепим единство между мусульманскими странами.

А теперь перейдем к обсуждениям.

Затем выступили министр оборонной промышленности Явер Джамалов, председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов и председатель Закрытого акционерного общества "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.