В Китае в массовом ДТП погибли 10 человек

2017-04-11 04:06 | www.trend.az | 3

Жертвами массового ДТП с участием четырех автомобилей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 10 человек, еще один пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Авария с участием трех грузовиков и легкового автомобиля произошла в ночь на вторник на кольцевой автомобильной дороге в городе Наньнин. После случившегося движение по данному участку было временно ограничено.

Была создана рабочая группа для выяснения причин случившегося. Ведется расследование.