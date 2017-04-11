Президент Ильхам Алиев: “Нарушения, связанные с визами, наносили ущерб нашему имиджу”

2017-04-11 04:55 | www.apa.az | 3

«Недавно мне доложили, что в течение трех месяцев по линии «ASAN viza» было выдано 40 тысяч виз. Данная система распространяется на тех, кто въезжает в Азербайджан по визе. Граждане более 80 стран получают электронную визу».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

«Мог ли развиваться туризм без этого? Свою роль в этом деле, конечно, играют и наша история, исторические памятники, прекрасный климат, гостеприимство народа, богатая кухня. Но все это было. Почему же в таком случае туризм не развивался? Почему мы не видели развития в данной сфере? Но после того, как я взял этот вопрос под личный контроль, здесь возник перелом. Помню, я неоднократно давал различным государственным структурам указание решить вопросы визы, так как нарушения, связанные с визами, наносили ущерб нашему имиджу. Чтобы получить эту визу в посольстве, иностранный граждан вынужден был терпеть неимоверные трудности, сталкивался с волокитой, выдвигались незаконные требования. Этот вопрос решен раз и навсегда. Кто бы сейчас приезжал в Азербайджан, не будь этого? Во время встреч в некоторых зарубежных странах мне говорили: мы хотим приехать в Азербайджан, наши граждане хотят приехать, но это очень сложно. Необходимо было планировать за одну-две недели, причем еще неизвестно, дадут тебе визу или нет, надо было ехать в другой город, где есть наш консул. Иностранные граждане преодолевали многие трудности, чтобы приехать в Азербайджан. Я взял этот вопрос под полный контроль, и сразу же произошли революционные перемены. Поэтому основные причины притока туристов таковы – наша политика, данные мною указания, их исполнение, вопросы визы и безопасности, современная инфраструктура, отели, зоны отдыха и, конечно, красота Баку», сказал глава государства.