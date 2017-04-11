В ходе марша оппозиции в столице Венесуэлы пострадали 57 человек

2017-04-11 05:07 | www.apa.az | 3

По меньшей мере 57 человек получили ранения в ходе очередного марша оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, большинство пострадавших отравились слезоточивым газом, который против них применили полицейские. Еще один мужчина получил травму черепа.

Отмечается, что в ходе протестов были задержаны не менее 18 человек.

Это была уже четвертая за неделю демонстрация оппозиционных сил в Каракасе, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.