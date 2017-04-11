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В Белом доме заявили о возможности новых ударов по Сирии

2017-04-11 05:26 | www.trend.az | 2

США не исключают вероятность нанесения новых ударов по Сирии, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий", — ответил Спайсер на вопрос о возможности новых ударов.
При этом, заверил Спайсер, Соединенные Штаты стремятся к сирийскому урегулированию через сотрудничество с другими странами, в том числе и с Россией.

Он еще раз подтвердил, что угрозой номер один в регионе для США остается "Исламское государство". По его словам, Вашингтон сможет победить ИГ, даже если президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что с этого аэродрома прошла химическая атака в провинции Идлиб. При этом никаких доказательств США не приводят, ссылаясь на их "секретный характер". По разным данным жертвами удара стали от семи до десяти человек.

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