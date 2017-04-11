Пентагон: ракетный удар в Сирии нанес ущерб 20% сирийских самолетов
2017-04-11 06:05 | www.apa.az | 2
Ракетный удар по авиабазе Шайрат уничтожил или повредил 20% действующих сирийских самолетов.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Удар привел к повреждению или уничтожению запасов топлива и боеприпасов, средств ПВО и 20% действующей сирийской авиации», — говорится в заявлении.
Мэттис отметил, что в свете ракетных ударов со стороны США «повторное использование химического оружия сирийским правительством» будет опрометчивым поступком.