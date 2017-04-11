В Китае при падении грузовика с обрыва погибли семь человек

2017-04-11 06:33 | www.apa.az | 4

Грузовик, использовавшийся для сельскохозяйственных работ, перевернулся в муниципалитете Чунцин в Китае, погибли семь человек, еще пять пострадалиş

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел районе Кайчжоу. В грузовике, включая водителя, находились 12 человек.

Два человека погибли на месте, еще пять скончались позже от полученных травм в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она могла произойти из-за ошибки в управлении транспортным средством.