В Сальвадоре при землетрясении погиб человек

2017-04-11 06:34 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Сальвадоре, по меньшей мере один человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Сальвадора.

"Один человек погиб в своей машине, когда ехал по автомагистрали Лос-Чоррос, на машину упал большой камень", — говорится в сообщении полиции.

Землетрясение произошло в городе Антигуо-Кускатлан, очаг находился на глубине четырех километров, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство окружающей среды.

Также сообщается, что пострадали два человека, они были доставлены в больницу.